Pontedera (Pi): tre dipendenti comunali indagati per truffa aggravata (Di martedì 11 febbraio 2020) Sulla vicenda in corso anche accertamenti da parte della magistratura contabile: la guardia di finanza ha eseguito, su disposizione della procura regionale della Corte dei Conti di Firenze,un sequestro di beni mobili e immobili firenzepost

FirenzePost : Pontedera (Pi): tre dipendenti comunali indagati per truffa aggravata - GrossetoSport : New post (La capolista Pontedera passa anche a Grosseto. Il Grosseto Volley si arrende in casa per tre set a zero)… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Pro Vercelli-Pontedera 3-1, 75 minuti di gioco per Mezzoni: Pro Vercell… -