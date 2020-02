Milano, turista coreana travolta e uccisa da un tram: la prima ricostruzione (Di martedì 11 febbraio 2020) Una turista coreana è stata investita e uccisa da un tram a Milano. La giovane 20enne si trovava nel capoluogo lombardo in compagnia di tre amiche, le quali sono state trasportate in ospedale in stato di shock. Secondo quanto riferito dalla polizia locale e dal 118, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 23.30 di ieri sera, lunedì 10 febbraio. Non c’è stato niente da fare per la turista coreana a Milano e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale, in codice verde. TRAGEDIA A Milano, turista coreana INVESTITA E uccisa DA UN tram A Milano, nella tarda serata di ieri, si è registrata una tragedia. Una turista coreana di 20 anni è stata travolta e uccisa da un tram. Le sue amiche, due di 25 anni e una di 22 anni, sono rimaste illese. Le tre ragazze sono comunque state trasportate ... ultimenotizieflash

