Inverno inesistente, temperature sopra la media anche di 8-10 gradi (Di martedì 11 febbraio 2020) Alessandro Ferro Da oggi e per tutta la settimana l'alta pressione riporterà condizioni stabili e soleggiate ma soprattutto un clima eccessivamente mite per il periodo. Previsti oltre 20 gradi sulle regioni adriatiche Dovrebbe essere pieno Inverno, qualche anno fa nevicava a Roma ma adesso possiamo dire che la stagione invernale sta per subire l'ennesimo, e forse decisivo, colpo del Ko. Le temperature stanno aumentando e lo faranno per tutta la settimana che avrà più i connotati primaverili che di metà febbraio. Miti correnti sud-occidentali, da Libeccio, avanzano sul Mediterraneo e sul nostro Paese per l'instaurarsi di un'area di alta pressione molto forte e che durerà a lungo. L'impennata termica Se diamo uno sguardo al satellite vediamo che la nuvolosità in Italia è piuttosto scarsa e limitata alle regioni tirreniche centro-meridionali ma le piogge sono assenti. ... ilgiornale

AO positivo e Inverno inesistente : quando il FREDDO? Ipotesi : Febbraio è l'ultimo mese invernale ufficiale. Freddo e neve potrebbero farsi strada anche in primavera, sia chiaro, ma per sperare in un clima invernale duraturo (perlomeno alle nostre latitudini) è l'ultimo mese che potrebbe portarci qualcosa degno del vero INVERNO. Per il momento non s'intravede nulla di tutto ciò, se non a distanze "meteorologicamente siderali" (si parla dell'ultima decade del mese, ma fin tanto che alcuni pattern ...

