Giorgio Tirabassi: “I miei colleghi sono analfabeti” (Di martedì 11 febbraio 2020) Di recente Giorgio Tirabassi si è raccontato in una lunga intervista al settimanale “VeroTv”. Qui ha scelto di parlare di diversi argomenti, tra cui anche il suo rapporto con alcuni colleghi. Il popolare attore ha inoltre precisato qual è il suo modo di vedere il mondo della televisione di oggi, rispondendo alle domande senza peli sulla lingua. Giorgio Tirabassi commenta i suoi colleghi Rispondendo dunque con estrema trasparenza alle domande del giornale, Giorgio ha svelato anche il suo pensiero critico circa il comportamento di alcuni suoi colleghi attori. “Fosse per me, un attore dovrebbe mostrarsi solo nei film i cui recita o sul palcoscenico di teatro. Molti sono purtroppo interessati solo alla popolarità e sono quasi analfabeti. Non hanno passione, ecco perché non imparano niente”. L’amato interprete di “Squadra mobile” ha poi continuato affermando: ... notizie

