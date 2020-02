Cannavaro: «Barcellona favorito contro il Napoli. L’esperienza a quei livelli conta» (Di martedì 11 febbraio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Fabio Cannavaro. Tra i temi trattati dall’ex difensore azzurro anche il Napoli, la sua attuale situazione e la partita di Champions contro il Barcellona. «Rino Gattuso sta facendo un grande lavoro. Ma sinceramente è complicato. Sta cercando di ridare intensità e ritmo da tempo smarriti, e non so il perché, con Carlo Ancelotti. Del resto dopo 15 anni questa è la prima stagione “sbagliata” con De Laurentiis. Può capitare: niente drammi e si riparte. Gli acquisti di gennaio mi sembrano interessanti». Sul match con i blaugrana valido per la Champions: «Diciamo che gli azzurri se la possono giocare, ma i catalani restano favoriti. Quello del Barça è un ciclo che si sta chiudendo. Ma attenzione quando hai uno come Messi, magari ti segna 5 gol in 2 partite o piazza 3 assist come domenica a Siviglia e la crisi la supera da solo, come tante altre volte. ... ilnapolista

napolista : #Cannavaro : «#Barcellona favorito contro il #Napoli . L'esperienza a quei livelli conta» - ilNapolista - CalcioNapoli24 : RT @gaetano171993: Politano: 'Felicissimo di aver scelto Napoli, mai rifiutato gli azzurri! Obiettivi? EL, Coppa Italia ed Europeo. Insigne… - gaetano171993 : Politano: 'Felicissimo di aver scelto Napoli, mai rifiutato gli azzurri! Obiettivi? EL, Coppa Italia ed Europeo. In… -