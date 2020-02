Bologna, pusher nigeriano colto sul fatto rompe spalla a militare (Di martedì 11 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero, con lunga lista di precedenti, era già stato colpito da divieto di dimora nel comune di Bologna, ovviamente non ottemperato: 30 i giorni di prognosi per il carabiniere ferito colto sul fatto mentre spacciava nell'area di un parcheggio a Bologna, ha prima tentato la fuga, quindi si è scagliato come una furia contro uno dei carabinieri che lo inseguivano, prendendolo a calci e pugni e facendolo finire al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore con trenta giorni di prognosi. Il responsabile dell'ennesima violenza contro un rappresentante delle forze dell'ordine è un richiedente asilo nigeriano di 31 anni, personaggio con una lunga lista di precedenti alle spalle e un daspo urbano bellamente ignorato, e che si trova ora in attesa di processo. Come riportato dalla stampa locale, l'increscioso episodio ha avuto luogo sabato sera all'interno del ... ilgiornale

CatelliRossella : Carabiniere aggredito da un pusher: 30 giorni di prognosi - polizia2013 : Nonostante una grave ferita alla spalla, il #carabiniere ha portato a termine il suo lavoro. - redsox442542 : RT @EttoreTreglia: Bologna in mano ai pusher africani: ai bolognesi piace così (VIDEO) -