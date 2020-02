Al Teatro San Carlo in scena dal 12 febbraio “Norma” di Bellini (Di martedì 11 febbraio 2020) Torna in scena al Teatro San Carlo di Napoli la Norma di Bellini, il capolavoro del musicista catanese, con la regia di Lorenzo Amato e le scene di Ezio Frigerio. Atteso anche il ritorno del grande soprano Angela Meade. Grande attesa per questa nuova edizione di Norma che sarà caratterizzata da gemme e camei, e sarà in scena al Teatro di San Carlo da mercoledì 12 febbraio 2020 (in replica fino a giovedì 20 febbraio). Il capolavoro di Vincenzo Bellini si avvale per la regia di Lorenzo Amato e per le splendide scene della firma di Ezio Frigerio. I costumi sono di Franca Squarciapino, Premio Oscar per i migliori costumi in Cyrano de Bergerac del 1991. Gradito ritorno anche quello di Francesco Ivan Ciampa che sarà sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, quest’ultimo preparato sempre dalla brava Gea Garatti Ansini. La prestigiosa presenza in questa nuova edizione di ... 2anews

bottegamanuzio : #Accaddeoggi #11febbraio 1671 | Inaugurato a #Venezia al civico 1507 di San Giacomo dell'Orio il Teatro Anatomico n… - klpteatro : Allo spettacolo vincitore sarà assegnato il primo premio della somma di 1.000,00 euro da una giuria tecnica, compos… - SVIBrescia : Questa sera, alle 20:30, al Teatro San Filippo di Darfo lo #svi sarà protagonista dell'incontro: 'L'Eucarestia nell… -