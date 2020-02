Xbox Series X non avrà esclusive al lancio e Phil Spencer spiega perché (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il vice presidente esecutivo di Xbox, Phil Spencer, ha svelato qualcosa di più sui progetti di Microsoft riguardo la prossima generazione di console con Xbox Series X. Di recente Matt Booty di Microsoft ha parlato di esclusive, dicendo alla gente di non aspettarsi giochi unici su Xbox Series X per almeno un anno o due dopo il lancio della console alla fine del 2020.L'idea è che i titoli proprietari come Halo Infinite verranno lanciati su tutti i modelli Xbox, ma la versione Xbox Series X avrà la massima priorità. In una recente intervista con Gamertag Radio, Phil Spencer ha approfondito un po' più in dettaglio il modo in cui Microsoft ha preso questa decisione, affermando che Microsoft sta "mettendo il giocatore al centro e non il dispositivo"."Uno dei vantaggi che abbiamo all'interno di Microsoft è che ovviamente siamo stati vicini allo sviluppo di giochi su PC da anni", ha spiegato. ... eurogamer

