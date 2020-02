Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2020 ore 09:45 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2020 ORE 9.35 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI TRA CASSIA E TRIONFALE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma; NEL SENSO OPPOSTO FILE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE. SULLA Roma FIUMICINO, VERSO L’EUR, CI SONO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. PRUDENZA PER CHI PERCORRE VIA BRACCIANESE, A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE, INFATTI, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PARAVIA; AL ... romadailynews

