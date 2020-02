Va a vivere dalla madre malata per assisterla: condannato per violazione dei doveri coniugali (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cristina Verdi Il caso di un uomo di Messina condannato a pagare il mantenimento per la ex e per la figlia. Per i giudici andando a vivere dalla madre malata è contravvenuto ai suoi doveri coniugali determinando la separazione Si trasferisce a casa della madre per assisterla durante la malattia. Un uomo residente nel messinese è stato giudicato colpevole di aver causato la fine del suo matrimonio. A trascinare l’uomo in tribunale è stata sua moglie, ora ex, che ha chiesto ai giudici di stabilire che a determinare la crisi della relazione tra i due è stata la decisione dell’uomo di abbandonare la casa coniugale e di conseguenza la propria famiglia. I magistrati siciliani hanno confermato l’accusa della donna, condannando l’ex coniuge, inoltre, a mantenere ex moglie e figlia, anche se la ragazza all'epoca guadagnava già circa 800 euro al mese. L’uomo si è difeso spiegando come ... ilgiornale

