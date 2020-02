Una vetta che sta stretta. Juve, Inter, Lazio: tre squadre in due punti. E’ accaduto solo una volta, ecco quando (Di lunedì 10 febbraio 2020) Juventus 54, Inter 54, Lazio 53. Non stiamo dando i numeri, è questa la situazione in classifica dopo 23 giornate di campionato. Una Serie A così equilibrata non si vedeva da tempo. Il merito va alle tre protagoniste di questa entusiasmante stagione. Se la Juventus ci ha ormai abituata da un decennio a prestazione di questo genere, è il miglioramento repentino di Inter e Lazio a sbalordire. Juventus, 54 punti La Vecchia Signora ha avuto due brutte battute d’arresto nelle ultime due trasferte. A Napoli è arrivato il ko contro una squadra che ha tirato fuori una prestazione orgogliosa dopo un periodo difficile, che ora sembra essere ritornato. A Verona qualche blackout di troppo contro una squadra che non molla mai, arcigna e tignosa. Due stop che hanno rimesso in discussione lo scettro del campionato. Poi ci sono le situazioni extra-campo, se così possiamo chiamarle. I tifosi ... calcioweb.eu

