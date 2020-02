Tuttosport: Giua ha volutamente ignorato il suggerimento di Abisso di andare al monitor (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non cambia il giudizio sulla prestazione del Napoli e probabilmente non avrebbe cambiato neanche il risultato, ma è chiaro che fa discutere la dubbia decisione di Giua di non concedere rigore per il tocco in area ai danni di Milik. Lascia sicuramente allibiti che, un arbitro di nuova generazione come il sardo, abbia preferito fidarsi della propria percezione invece di consultare il monitor del Var, cosa che, secondo quanto riporta Tuttosport, gli era stata caldamente consigliata per diversi minuti da Abisso Aveva ragione Gattuso, la partita con il Lecce rischiava di essere una trappola. E il Napoli ci è finito dentro, in maniera sciagurata, anche grazie alla spintarella decisiva dell’arbitro Giua che (sull’1-2) ha giudicato simulazione la caduta in area di Milik, provocata dal fallo di Donati. Il fischietto sardo è stato irremovibile e non è andato a rivedere l’azione al video, ... ilnapolista

