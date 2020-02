Theo Hernandez fidanzato di Elisa De Panicis | chi è? Il gesto di lei

Milan Torino : le rotazioni tra Theo Hernandez e Bonaventura : In Milan-Torino, si sono viste belle rotazioni tra Theo Hernandez e Bonaventura. Il terzino stringe, la mezzala si defila Theo Hernandez si sta rivelando la principale fonte creativa del Milan. Tanto in fase di rifinitura, quanto nella risalita del campo. Tuttavia, l’ex Real Madrid non si limita ad agire solo in verticale. Anzi, proprio come i terzini moderni, è solito stringere la propria posizione ed entrare dentro il campo. Si vede ...

Difensori goleador : in Europa domina Gosens - ma nella top 5 spicca anche Theo Hernandez : La top 5 dei Difensori che hanno realizzato il maggior numero di gol nei 5 maggiori campionati europei. In prima posizione spicca il nome di Robin Gosens dell’Atalanta, protagonista dell’ultimo successo della "Dea" (0-7) in casa del Torino. Theo Hernandez e Kolarov sono appaiati in quinta posizione.Continua a leggere

Tra Elisa De Panicis e Theo Hernandez è già crisi? "Lui si è innervosito" - : Luana Rosato Elisa De Panicis, ospite di Pomeriggio Cinque, racconta che Theo Hernandez si è arrabbiato per il gossip sulla loro frequentazione Potrebbe essere già in crisi il flirt tra Elisa De Panicis e il calciatore del Milan, Theo Hernandez: a rivelarlo è stata proprio la influencer eliminata da qualche giorno dalla casa del Grande Fratello Vip. È stato Alfonso Signorini a far sapere che tra la De Panicis e lo sportivo c’era del ...

Theo Hernandez - l’agente : «Resterà al Milan - squadra ideale per la sua crescita» : Theo Hernandez, il francese ha conquistato il popolo di San Siro e ora il suo agente da conferme anche sul futuro Una stagione molto positiva fino a qui per Theo Hernandez. Il francese ha già messo a segno cinque gol e il suo agente ha rassicurato i tifosi sulla sua permanenza in rossonero. Ecco le parole di Manuel Garcia Quilon sulle colonne de Il Corriere della Sera: «Il Milan è il posto giusto per lui, resterà. Theo ha bisogno ancora di ...

Milan - Theo Hernandez : il moschettiere di Pioli – VIDEO : Theo Hernandez è la vera sorpresa del Milan: il terzino francese segna e trascina i rossoneri di Pioli – VIDEO Il gol siglato contro l’Udinese esalta il rendimento di Theo Hernandez, vera e propria rivelazione del Milan di Stefano Pioli. Grazie a quella rete, il terzino francese ha eguagliato il record di Serginho risalente alla stagione 2004/05. Una macchina da gol che non intende fermarsi. Theo Hernandez ...

Milan - l’esplosione di Theo Hernandez : capocannoniere e nuovo idolo rossonero : Con sei reti in diciassette partite, il ventiduenne difensore francese è diventato il giocatore della rosa di Pioli che ha segnato di più in stagione. Grazie al suo grande feeling con il gol, Theo Hernandez ha raggiunto i precedenti record di Panucci e Serginho e ora punta a quello di Aldo Maldera: indimenticato terzino della stella rossonera, che proprio nel 78/79 mise a segno nove reti.Continua a leggere