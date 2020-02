The Matrix 4, ecco il nuovo look di Keanu Reeves nei panni di Neo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Questo nuovo video ci mostra il look che avrà Keanu Reeves tornato nei panni di Neo per il nuovo film della saga nata nel lontano 1999, The Matrix 4. Sono passati più di 20 anni da quando The Matrix ha fatto il suo ingresso nei cinema di tutto il mondo (e nei nostri cuori n.d.r.) e ha contribuito a trasformare Keanu Reeves e il suo personaggio, Neo, in una delle icone cinematografiche di un’epoca. Da allora le carriere di tutti coloro che hanno partecipato ai film di The Matrix hanno visto alti e bassi. Recentemente, grazie anche ai film di John Wick, la carriera di Keanu Reeves ha visto tornare un po’ il sole e la Warner Bros è chiaramente interessata ad approfittare del rinnovato amore di tutti per l’attore che ricopre il ruolo di Neo. Questo nuovo capitolo è una vera e propria sorpresa, soprattutto considerando come è finita la prima trilogia ... nonsolo.tv

