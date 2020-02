Terribile incidente a Fiumicino: muore ragazzo di 25 anni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Terribile incidente a Fiumicino, alle porte di Roma. Le dinamiche non sono ancora chiare, si sa però che un giovane ha perso la vita. Drammatico incidente nella notte a Fiumicino. Un ragazzo ha perso la vita: la sua auto è andata a sbattere violentemente contro un palo. E’ successo intorno alle 2.30 in via Arturo … L'articolo Terribile incidente a Fiumicino: muore ragazzo di 25 anni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

lauraboldrini : Sono vicina alle famiglie e ai colleghi delle vittime del terribile incidente ferroviario di #Lodi Mi auguro una p… - CorriereCitta : Fiumicino, terribile incidente nella notte: morto un 25enne, ferita gravemente un’altra persona… - zazoomnews : Robin Friday storia di un talento frenato da testa alcol e droghe: dal terribile incidente in cantiere a quella vol… -