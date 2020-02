Serie A, l’Inter aggancia la Juve, impresa Lecce al San Paolo, Toro e Roma in crisi (Di lunedì 10 febbraio 2020) La vittoria in rimonta nel derby vale la vetta della classifica per i nerazzurri, Pandev abbatte il Cagliari, Diego Lopez riparte dal pari Quanto contano le motivazioni nel calcio? l’Inter va a prendersi un derby in rimonta, dopo il doppio svantaggio nel primo tempo, e aggancia la Juve in vetta alla classifica con uno slancio straordinario. I bianconeri invece passeggiano al Bentegodi e si fanno ribaltare da un ottimo Verona, dopo il vantaggio di Ronaldo. Al momento la più grande differenza tra Inter e Juve – al netto dell’equilibrio in classifica – è tutto nella fame: stimoli e motivazioni sono dalla parte di Conte, un trascinatore nato. E il 1° marzo potrebbe arrivare un primo verdetto Scudetto, dopo il Derby d’Italia allo Stadium. Sarri deve ritrovare il bandolo di una matassa che rischia di sfuggirgli di mano, ha ancora tempo ma non può più sbagliare, in campionato e ... calcionews24

OptaPaolo : 5 - Zlatan #Ibrahimovic ha preso parte attiva a cinque reti nelle sue quattro sfide di Serie A contro l'Inter con l… - OptaPaolo : 4 - L’#Inter ha ottenuto quattro successi consecutivi contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 1983 (cinqu… - rtl1025 : ???? #SerieA, l'#Inter vince in rimonta il derby -