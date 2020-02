Ritrova il suo cane scomparso da due anni grazie a una lattina di birra (Di lunedì 10 febbraio 2020) Era scomparso da due anni un incrocio di Pit Bull e il proprietario era disperato per la sua scomparsa. Il cane fu trovato per strada da una persona che lo consegnò a un canile al Manatee County Animal Services. Allo staff del canile fu subito chiaro che quel cane aveva vissuto in casa ma non si sapeva chi fosse il suo proprietario. Il direttore del canile aveva spiegato che quel cane: «Aveva un microchip, quindi siamo riusciti a ottenere il nome del proprietario: Monica Mathis .Ma non avevamo informazioni di contatto aggiornate. Ci siamo trovati in un vicolo cieco». Quel rifugio ospitava 150 cani e 100 gatti e era difficilissimo trovare loro un padrone. Allo staff del rifugio venne una geniale idea quella di pubblicare su alcune lattine di birra la foto dei cani in cerca di padrone. Il proprietario del cane, Mathis stava per caso vedendo la televisione e riconobbe la ... baritalianews

