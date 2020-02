Patrick George Zaki, il messaggio degli amici durante il flash mob a Bologna: “Ti aspettiamo, faremo tutto il possibile per riaverti qui” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un video messaggio per salutare Patrick George Zaki. Gli amici dello studente egiziano dell’Università di Bologna noto per il suo impegno nel campo dei diritti umani, arrestato e attualmente detenuto in Egitto, durante il flash mob organizzato in piazza Maggiore a Bologna per chiedere la liberazione del 27enne, hanno deciso di condividere, anche via social, il loro affetto per Patrick. Tenendo in mano dei cartelli con la scritta “Free Patrick”, i compagni di corso e gli amici hanno chiesto di “tornare presto”, affermando che faranno “tutto il possibile per riaverti qui”. L'articolo Patrick George Zaki, il messaggio degli amici durante il flash mob a Bologna: “Ti aspettiamo, faremo tutto il possibile per riaverti qui” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

