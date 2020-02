Oscar 2020, Taika Waititi nasconde la statuetta sotto la poltroncina (VIDEO) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020, Taika Waititi nasconde la statuetta sotto la poltroncina del Dolby Theatre durante la cerimonia. Gli Oscar 2020 hanno decretato Taika Waititi autore della Migliore Sceneggiatura Non Originale dell'anno per il suo JoJo Rabbit, e il regista/sceneggiatore/produttore/attore ha deciso di "mettere al sicuro" la statuetta appena vinta sotto una delle poltroncine del Dolby Theatre di Los Angeles. Vincere un Oscar dev'essere una sensazione davvero unica e indescrivibile, e una volta conquistata l'agognata statuetta, probabilmente c'è chi sarebbe disposto a portarsela anche a letto o in bagno... Ma la verità è che i soddisfatti vincitori, a una certa, devon pur tornare al loro posto in sala (specialmente se c'è la possibilità di essere chiamati di nuovo ... movieplayer

