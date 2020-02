MotoGP, Yamaha e Suzuki benedicono le nuove gomme, Ducati e Honda in difficoltà nei test a Sepang (Di lunedì 10 febbraio 2020) C’era grande attesa per i test di MotoGP a Sepang (Malesia). La tre-giorni asiatica era occasione per i piloti e i team di provare le nuove “creature” nate dalla mente degli ingegneri e i riscontri sono stati decisamente interessanti. Nonostante qualche intermezzo bagnato per l’arrivo di Giove Pluvio, la mole di dati accumulata dalle varie squadre non è stata affatto trascurabile e quindi la domanda è: quali sono le risposte che le prove hanno dato? Yamaha E Suzuki IN FORMA – Per quanto si è potuto appurare a Iwata e ad Hamamatsu motivi per sorridere ne hanno molti. La casa dei tre diapason si è messa in evidenza in tutto il suo splendore grazie al francese Fabio Quartararo, il migliore nelle simulazioni del time-attack, e con lo spagnolo Maverick Viñales, eccellente nel lavoro sulla durata. Il giovane transalpino, “promesso sposo” del Team ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Sicuramente l'immagine del giorno in Malesia #SkyMotori #MotoGP #SepangTest - SkySportMotoGP : ?? Tra le alette della #Yamaha e le nuove gomme ?? Le foto #SkyMotori #MotoGP #SepangTest - SkySportMotoGP : ?? #Rossi: 'In #Yamaha c’è una bella atmosfera' #SkyMotori #MotoGP #SepangTest -