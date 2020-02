Milan, Pioli pensa positivo: “Dominato per 45′ una squadra con 19 punti in più di noi” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Stefano Pioli ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno malgrado l'amarezza di acer perso un derby che sembrava in pugno: "Un primo tempo perfetto, abbiamo messo in difficoltà una squadra che vantava 19 punti più di noi. Segno che abbiamo le qualità per fare bene. Ma sono arrabbiato: leggerezze inaccettabili sui loro due primi gol" fanpage

