Mark Ruffalo: "Quando ero barista ho dato fuoco alla faccia di un cliente" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nel passato di Mark Ruffalo c'è anche un lavoro come barista: in un aneddoto ricorda la volta in cui dette fuoco alla faccia di un cliente. L'attore Mark Ruffalo un tempo è stato un barista e in una esilarante occasione dette fuoco alla faccia di un cliente ubriaco. Mentre il suo presente come parte del Marvel Cinematic Universe è in pausa in attesa della nuova fase, Ruffalo va indientro con la memoria ai tempi in cui doveva guadagnarsi da vivere facendo i turni in un bar. Al The Graham Norton Show racconta in particola di un episodio bizzaro con la sambuca. Lavorare dietro il bancone del bar non è una cosa semplice. Ogni sera bisogna gestire e tenere sotto controllo clienti ubriachi o scortesi (magari entrambi) ... movieplayer

