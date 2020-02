Live non è la D’Urso, Rita Rusic contro Valeria Marini: «Il padre non si accorge di quello che fa la matrigna» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Per rispondere alle accuse mosse da Valeria Marini, Rita Rusic, da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, accompagnata dall’ex marito Vittorio Cecchi Gori sono andati ospiti di Barbara D’Urso a “Live non è la D’Urso”. Valeria Marini è stata fidanzata di Cecchi Gori dopo il divorzio della Rusic e ha sottolineato l’astio da lei dimostrato verso l’ex, scatenando una vera e propria guerra, anche attraverso interviste e dichiarazioni poco carine sui giornali. Vittorio Cecchi Gori ha giustificato la Rusic: “Dopo il divorzio un pochino “ci si mena”, ma poi passa. Valeria non c’entra niente, l’ho conosciuta due anni dopo la separazione e il mio errore è stata frequentarla anche con i miei figli. Gli ho detto di stare buona, di smettere di rivangare le cose. Poi ognuno si ricorda una cosa differente”. La Rusic sull’argomento è stato chiara: “La solita storia, il padre non si ... newscronaca.myblog

trash_italiano : RAGAZZI MA ORA PARTE UNO SPECIALE DI LIVE - NON È LA D’URSO CON LA REDAZIONE DI SKY NELLE SFERE VERO? #Sanremo2020 - chetempochefa : Torno sempre a te Che fai rumore qui, E non lo so se mi fa bene, Se il tuo rumore mi conviene, Ma fai rumore sì, Ch… - QuiMediaset_it : Record di ascolti per @LiveNoneladUrso: con 2.748.000 telespettatori e una share del 16.65% il programma condotto d… -