Infortunio Douglas Costa, il responso ufficiale: a rischio 2 big match (Di lunedì 10 febbraio 2020) Infortunio Douglas Costa – La Juventus ha emesso un comunicato sulle condizioni di Douglas Costa, uscito per Infortunio nella ripresa della gara persa a Verona. Altro giro, ennesimo stop. All’insegna della massima inaffidabilità atletica. “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni”. Infortunio Douglas Costa, quali partite salterà L’ex Bayern Monaco, dunque, salterà sicuramente gli impegni contro Milan, Brescia e SPAL. E, inoltre, difficilmente riuscirà a recuperare per l’andata degli ottavi di Champions League, con Madama impegnata – il 26 febbraio – in trasferta a Lione. Leggi anche: Mercato Juventus, “The Sun” conferma: in estate assalto al ... juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus-#DouglasCosta: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Out 15-20 giorni ??????… - SkySport : Juve, infortunio per Douglas Costa: a rischio Lione e Inter - Gazzetta_it : Calvario #DouglasCosta: 39 partite saltate per infortunio in tre anni alla Juve -