Fonti P.Chigi:approfondimenti su lavoro

"Nei prossimi giorni, saranno avviati quattro tavoli di approfondimento, promossi dal ministro Catalfo, con le forze politiche di maggioranza per ciò che riguarda il tema del". Lo sottolineanodi Palazzoal termine del primo tavolo dell'Agenda 2023 spiegando che ci saranno incontri specifici su pensioni e salario minimo. Poi ci sarà la "valutazione finale". Sarà avviato anche il tavolo sulla disabilità e non autosufficienza per individuare "le misure da adottare con la massima priorità".(Di martedì 11 febbraio 2020)