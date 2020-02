Due persone uccise nella piana di Catania, indagini in corso (Di lunedì 10 febbraio 2020) Due persone sono state uccise nella piana di Catania. I carabinieri pensano alla criminalità agricola. Sospetti su un 36enne ricoverato in ospedale. Catania – Due persone sono state uccise nella piana di Catania. I corpi sono stati trovati nelle campagne dai carabinieri che hanno aperto un fascicolo per risalire all’identità del responsabile di questo duplice omicidio. I sospetti sono su un uomo di 36 anni ricoverato in gravissime condizioni per un colpo di fucile all’addome. Sarebbe stato proprio lui ad aprire il fuoco contro le vittime. Da capire, però, come sia rimasto a sua volta colpito dai proiettili. Un caso difficile da ricostruire con gli inquirenti che aspettano il via libera dei medici per poterlo interrogare. Esclusa la pista mafiosa Sembra essere esclusa la pista mafiosa. Si tratta di una zona dove i furti nelle filiere sono ormai ... newsmondo

