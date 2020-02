Di Biagio dall’Under 21 alla Spal, la sfida più difficile è non fallire di nuovo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Più ombre che luci nella carriera di Gigi Di Biagio allenatore, scelto dalla Spal per tentare il miracolo salvezza: dagli esordi nelle giovanili della polisportiva La Storta e poi nel Cisco Roma passando per l’esperienza da osservatore per la Nazionale fino alle avventure da selezionatore come ctdi Italia Under 20, Italia Under 21 e da traghettatore nel post-Ventura in Nazionale A. fanpage

