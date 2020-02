Calciomercato, l’Inter prende uno svincolato! Cessione immediata del Torino, voci sul prossimo allenatore del Napoli e rinnovo alla Samp (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, stagione avvincente sia per le zone alte della classifica che per quelle basse. Nel frattempo le dirigenze continuano a muoversi anche sul fronte Calciomercato, l’intenzione è quella di anticipare i tempi in vista della prossima sessione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. SAMPDORIA – “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 83 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2024”. INTER – Sorpresa in casa Inter. L’infortunio di Handanovic è ancora incerto ed il recupero non sembra vicinissimo, considerando le incertezze di Padelli ha deciso di intervenire sul mercato svincolati. Visite ... calcioweb.eu

DiMarzio : #Calciomercato | #Handanovic non recupera dall'infortunio: l'#Inter si cautela con #Viviano. Visite mediche e test… - SantellaMarco : RT @Ale_Rimi: Le prime immagini di Emiliano #Viviano a Milano. Pronto per l'#Inter. #calciomercato @TuttoMercatoWeb - InterClubIndia : RT @NicoSchira: L'#Inter pesca tra gli svincolati per ovviare all'infortunio di Samir #Handanovic. Pronto un contratto fino a giugno con op… -