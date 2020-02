Braida: “Messi? In Italia solo Juve e Inter potrebbero prenderlo” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ariedo Braida, ex consulente di mercato del Barcellona, ha parlato delle possibilità di vedere Lionel Messi lontano dalla Catalogna. Per l'ex dirigente del Milan l'ipotesi è piuttosto remota ma non è del tutto impossibile: "È molto difficile che vada via, ma non impossibile. Se dovesse scegliere l’Italia da milanista lo vedrei meglio nel Milan, ma sono Juve e Inter le squadre che potrebbero prenderlo". fanpage

milansette : Braida: 'Messi via non impossibile. Inter e Juve potrebbero, il Milan...' - ninoBertolino : RT @Fantacalcio: Braida: 'Non impossibile addio Messi. In Italia tre squadre potrebbero prenderlo' - cmdotcom : Braida: ' #Messi via dal Barcellona? Non è impossibile' -