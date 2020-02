Anticipazioni The Good Doctor su Raidue: Shaun Murphy si scontra con Marcus (Di lunedì 10 febbraio 2020) Spoiler The Good Doctor 3 su Raidue: Shaun e Marcus a confronto Venerdì 14 febbraio, su Raidue, andrà in onda il primo appuntamento con la seguitissima serie The Good Doctor. Il famoso Medical-Drama, dopo una lunghissima assenza dai palinsesti Rai, tornerà ad appassionare i telespettatori italiani con un doppio episodio. Intitolate rispettivamente “Disastro” e “Debiti“, le puntate ripartiranno dagli eventi trasmessi nel finale della seconda stagione e si focalizzeranno sul protagonista. Dopo esser stato reintegrato nell’organico del St. Bonaventure Hospital, Shaun Murphy avrà infatti modo di confrontarsi con Marcus Andrews. L’uomo, profondamente ferito per aver perso il prestigioso ruolo di capo di chirurgia, non nasconderà infatti il suo risentimento nei confronti dello specializzando. Impegnati in un caso clinico particolarmente complesso, i due ... lanostratv

