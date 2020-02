Amadeus fa una sorpresa a Federica Panicucci: la conduttrice si emoziona a Mattino 5 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oggi a Mattino Cinque Amadeus ha fatto una bellissima ed inaspettata sorpresa a Federica Panicucci, lei si emoziona Si è da poco conclusa la 70esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus su Rai 1, Federica Panicucci ha commentato le cinque serate del festival a Mattino Cinque, nella puntata andata in onda oggi 10 febbraio su Canale 5. La nota ed amata conduttrice ha commentato in modo molto positivo la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, ha fatto moltissimi complimenti al collega ed amico Amadeus per il modo in cui ha condotto il festival. Prima che finisse la puntata in studio sono arrivati alcuni regali per Federica Panicucci proprio da parte di Amadeus. Il noto conduttore le ha regalato un bellissimo mazzo di fiori ed un poster che mostra lei e il conduttore sul palco del Festivalbar dell’anno 1994, programma che i due hanno condotto insieme. Di ... nonsolo.tv

