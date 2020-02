Acer Campania, confermato lo sciopero di due ore (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn assemblea è stato confermato concordemente lo sciopero di due ore dei dipendenti dell’Acer Campania previsto per il 14 febbraio dalle ore 12 alle 14. Nessuna schiarita, quindi, nella vertenza in atto presso l’organismo che ha accorpato gli Istituti Case Popolari della Regione Campania. Stamani a Napoli si è tenuta l’assemblea dei lavoratori alla presenza delle Organzzazioni Sindacali Fp Cgil e Uil Fpl regionali. Alla riunione hanno partecipato anche il segretario generale della Uil Fpl, Antonio Pagliuca e la Rsu, sempre della Uil Fpl, Antonio Picariello. Il clima, ovviamente, era particolarmente acceso. ‘I lavoratori hanno esaurito la pazienza – ha spiegato Antonio Pagliuca –, il Consiglio d’Amministrazione della nuova Agenzia non è riuscito a dare seguito a nessuna delle promesse che aveva avanzato all’atto del suo ... anteprima24

