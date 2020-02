Un aereo militare italiano sta andando a riprendersi Niccolò bloccato in Cina (Di domenica 9 febbraio 2020) Di Maio lo aveva promesso: “Lo riporteremo a casa al più presto”. Un aereo militare vola verso la Cina per riportare a casa Niccolò, lo studente di 17 anni ancora bloccato a Wuhan a causa di una lieve febbre. Dovrebbe essere finita l’odissea di Niccolò, studente 17enne di Grado, bloccato a Wuhan per sospetto contagio … L'articolo Un aereo militare italiano sta andando a riprendersi Niccolò bloccato in Cina proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

