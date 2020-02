Trovato con hashish e cocaina in auto: nei guai 36enne sannita (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIn Campoli del Monte Taburno (BN), militari del Comando Stazione Carabinieri di Cautano (BN) deferivano in stato di libertà un 36enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto Trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di 1 grammo di cocaina e 7 grammi di hashish, poi sottoposti a sequestro penale. L'articolo Trovato con hashish e cocaina in auto: nei guai 36enne sannita proviene da Anteprima24.it. anteprima24

