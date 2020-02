Traffico Roma del 09-02-2020 ore 19:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL TRATTO Roma-FIRENZE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, TORNA ALLA NORMALITÀ IL Traffico DOPO LE CODE CAUSATE DALL’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, VERSO FIRENZE. DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOPO I RALLENTAMENTI DA TORRENOVA IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE NON CI SONO DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SI VIAGGIA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. ALLE 20:30 TERMINA LA SECONDA DELLE QUATTRO DOMENICHE ECOLOGICHE DELLA CAPITALE. IL PROSSIMO STOP DI TUTTI I VEICOLI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI A BENZINA EURO 6, È PREVISTO PER DOMENICA 23 FEBBRAIO. IN ZONA EUR, A CAUSA DEL MANTO STRADALE DISSESTATO, CHIUSA VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’UMANESIMO. NELLO SPECIFICO, SI TRATTA DEL CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ RISERVATO AI MEZZI PUBBLICI, DA TOR PAGNOTTA ... romadailynews

Valenz_85 : RT @LorellaDArcang1: Lamentarsi...questo lo sport preferito: •Si lamentano che le strade sono piene di buche, poi vedono i cantieri per rif… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-02-2020 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -