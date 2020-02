Traffico Roma del 09-02-2020 ore 17:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO MA SENZA PARTICOLARI DISAGI, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA COLOMBO E TUSCOLANA. SEMPRE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. DOPO LA PAUSA DI MEZZOGIORNO, LA DOMENICA ECOLOGICA RIPRENDE CON IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON ESCLUSIONE DEI VEICOLI ELETTRICI, IBRIDI, GAS, CAR SHARING E MOTORI BENZINA EURO 6, FINO ALLE 20:30 IN ZONA EUR, A CAUSA DEL MANTO STRADALE DISSESTATO, CHIUSA VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’UMANESIMO. NELLO SPECIFICO, SI TRATTA DEL CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ RISERVATO AI MEZZI PUBBLICI, DA TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO CITTÀ. IL DIVIETO DI TRANSITO RIGUARDA ANCHE IL TRATTO IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DA VIALE DELL’UMANESINO A VIALE DELL’ESERCITO. INFINE, RICORDIAMO CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-02-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 17:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -