Tifosi della Juventus Furiosi, con #SarriOut Chiedono l'Esonero di Sarri (Di domenica 9 febbraio 2020) La sconfitta della Juventus nel campo dell'Hellas Verona è stata un duro colpo per i suoi Tifosi. Ancora, non riescono a darsi pace per l'accaduto. Per questo, hanno invaso Twitter, in primis, e poi gli altri social network con un hashtag: #SarriOut, rivolto al mister Maurizio Sarri. I Tifosi della Juventus sono Furiosi con l'allenatore della squadra. Sostengono che non lui sia in grado di portare avanti i loro calciatori. Così, Chiedono solo che venga esonerato. "Esoneratelo", "Richiamate Allegri", "Imbarazzante", "Non possiamo perdere un gol così", "Alla Juve devono capire che per vincere serve anche sporcarsi un po'", sono solo alcune delle frasi contro Sarri. E ancora: "Cacciate quell'incapace", "Basta, prendete provvedimenti e mandatelo via". Per finire con un ...

