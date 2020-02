The Mothman Legacy: il trailer del documentario sull'Uomo Falena (Di domenica 9 febbraio 2020) Il primo teaser trailer di The Mothman Legacy, film documentario incentrato sull'inquietante figura dell'Uomo Falena, al centro di numerosi avvistamenti. Small Town Monsters ha pubblicato online il primo trailer del film documentario The Mothman Legacy, ultimo capitolo della trilogia di Mothman creata da Seth Breedlove e sequel di The Mothman of Point Pleasant. Il film narra la misteriosa storia intorno alla figura dell'Uomo Falena, originaria degli anni '60. Secondo la credenza, l'Uomo Falena sarebbe presagio di sciagure e avvistato in seguito al crollo del Silver Bridge, il 15 dicembre 1967. Le apparizioni dell'Uomo Falena si sarebbero susseguite nei successivi tredici mesi. Il documentario approfondisce questa oscura e nebulosa leggenda, portando all'attenzione degli spettatori alcuni quesiti che riguardano proprio l'Uomo Falena, ... movieplayer

