Thailandia, soldato uccide 26 persone: “Lite con un superiore per la vendita di una casa” (Di domenica 9 febbraio 2020) È di 26 morti il bilancio della folle sparatoria verificatasi ieri a Korat, a Nord della Thailandia, dove un soldato di 32 anni, Jakkrapanth Thomma, ha sparato all'impazzata prima contro alcuni colleghi in caserma e poi contro i civili all'interno di un centro commerciale, riprendendo il tutto in diretta Facebook. Il killer è stato poi ucciso dalle forze speciali dopo ore. Alla base del gesto ci sarebbe la lite con una suocera di un superiore per la vendita di una casa. fanpage

