Shelter 3 si mostra nel primo teaser trailer: questa volta dovremo proteggere una famiglia di elefanti (Di domenica 9 febbraio 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Might and Delight hanno condiviso il primo teaser trailer ufficiale di Shelter 3, terzo capitolo della loro popolare serie indie nel quale, nei panni di vari animali selvatici, siamo chiamati a proteggere la nostra famiglia dalle dure leggi del regno animale.Nel primo Shelter, eravamo una madre tasso che si doveva occupare dei suoi cuccioli, in Shelter 2 eravamo invece la matriarca di una cucciolata di linci. questa volta, in Shelter 3, saremo degli elefanti: nonostante l'imponente stazza, anche i pachidermi, specialmente i cuccioli, sono vittime di numerosi attacchi di predatori, come ad esempio i coccodrilli. Come mamma elefante, dovremo proteggere i nostri figli da questi e altri pericoli della giungla. Il teaser trailer in questione, visibile qui di seguito, ci permetterà di dare una prima occhiata al titolo in sviluppo.Con la ... eurogamer

Eurogamer_it : #Shelter3 si mostra in un teaser trailer, ma dovremo aspettare ancora parecchio prima di poterlo giocare... -