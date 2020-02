Serie A, SPAL-Sassuolo: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Serie A, SPAL-Sassuolo: probabili formazioni, pronostico e quote SPAL-Sassuolo sarà il lunch match della 23esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto domenica 9 febbraio alle ore 12:30 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. La SPAL adesso occupa l’ultima posizione in classifica con 15 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Lazio per 5-1. Si fa sempre più dura per gli estensi, relegati nel fondo della graduatoria e reduce da quattro ko nelle ultime cinque.Segui Termometro Politico su Google News Il Sassuolo è al tredicesimo posto con 26 punti e lo scorso weekend ha vinto in casa contro la Roma per 4-2. Un successo prezioso che ha allontanato ulteriormente i neroverdi dalla zona rossa: continuare su questa strada significherebbe mettersi al riparo dai pericoli in tempi brevi. La classifica aggiornata alla giornata 23 Le ... termometropolitico

