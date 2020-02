Selvaggia Lucarelli umilia Elettra Lamborghini: “Il pezzo è brutto e non sa cantare” (Di domenica 9 febbraio 2020) Colpo di scena a Domenica In, nella puntata dedicata al Festival di Sanremo 2020. Stando a quanto riportano i giornalisti e i critici musicali sul palco, Elettra Lamborghini sarebbe andata via dall’Ariston rifiutando l’ospitata. E il motivo è semplice: la presenza in studio di Selvaggia Lucarelli non sarebbe andata giù alla concorrente di questo Festival, che ha così deciso di levare i tacchi senza nemmeno presentarsi alla trasmissione. Il forfait dell’ultimo minuto Al momento di lanciare il prossimo protagonista di Sanremo 2020, Mara Venier viene a conoscenza di un clamoroso forfait dell’ultimo minuto. I giornalisti sul palco e, nello specifico, Selvaggia Lucarelli, riportano a Mara Venier la notizia che Elettra Lamborghini, prossima ad entrare nella trasmissione, sarebbe stata vista fuori dall’Ariston andarsene via. Il motivo? Lo precisa la stessa Lucarelli: “Elettra Lamborghini è ... thesocialpost

stanzaselvaggia : Non sono un’amica di Fiorello, mi ha chiamata per contestare un mio articolo e Fiorello si è guardato bene dal chie… - trash_italiano : Fiorello parlando con un giornalista: “se io chiamo te e ti dico una cosa, tu la pubblichi?” FIORELLO PRENDE IL CA… - stanzaselvaggia : Francesca Novello e la vocina imbarazzata, roba che al confronto la Ferragni nella pubblicità Pantene sembra Luca W… -