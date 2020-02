Platinette contro Barbara D’Urso a Live. Morgan: “Sembrate me e Bugo” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Live Non è la D’Urso: Platinette furiosa con Barbara D’Urso. Morgan fa una battuta Bugo e Morgan si sono divisi i programmi in cui presenziare. Se Bugo è andato a Domenica In, Morgan a Live Non è la D’Urso ha raccontato la sua versione sulla lite con il collega e sul polverone mediatico. Dopo una performance al pianoforte, in cui ha cantato una canzone di Sergio Endrigo, Morgan ha spiegato che Bugo non ha rispettato gli accordi, cancellando tutta la partitura e lo ha umiliato come artista. Mentre stava per intervenire Platinette (Mauro Coruzzi), la conduttrice di Live Non è la D’Urso l’ha bloccata, dicendo che non era il momento. A quel punto Platinette si è arrabbiata con Barbara D’Urso: “Era solo per precisare i termini. Volevo darti una mano, era per darti una mano, lo hai capito o no?” Morgan, invece, ha commentato il siparietto ... lanostratv

