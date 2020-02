Piero Pelù accusato di plagio: le due canzoni a confronto (Di domenica 9 febbraio 2020) Non è un vero Sanremo se non arriva la classica accusa di plagio per uno dei singoli in gara. Ieri sera un utente di Twitter ha scovato un brano che in effetti è molto simile (almeno nel ritornello) a Gigante, il pezzo sanremese di Piero Pelù. La canzone simile a quella del cantante toscano è Keep Your Heart Broken, dell’album Hide From The Sun dei The Rasmus. Ma si tratta davvero di plagio? Oppure è solo una somiglianza casuale? Amico Pelù io ti voglio bene, ma per “inciso” la tua Gigante è uguale uguale a Keep Your Heart Broken/The Rasmus <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/270c-1f3fb.png" alt="✌ bitchyf

