Oscar 2020, i favoriti e come vedere la cerimonia (Di domenica 9 febbraio 2020) La notte degli Oscar 2020 sta per arrivare anche quest’anno e mai come in questa stagione cinematografica i risultati sono apertissimi. Nella nostra top 10 dei migliori film del 2019 ci sono tantissimi titoli in corsa per la statuetta più ambita con una corsa che sembra ormai ridotta a due: 1917 di Sam Mendes e Parasite di Bong Joon-ho . Per quanto riguarda gli attori tutto è già scritto dopo Golden Globe e SAG Awards: Joaquin Phoenix finalmente vincerà per il suo Joker, mentre vedremo nuovamente vincitrie a sorpresa Renee Zellweger grazie a Judy. Per i non protagonisti certe le vittorie di Brad Pitt e Laura Dern. Oscar 2020, le previsioni E Quentin Tarantino e Martin Scorsese? Se per il primo è quasi certo il premio per la miglior sceneggiatura con “C’era una volta a Hollywood” il secondo corre concretamente il rischio di eguagliare in negativo un’altra leggenda come ... giornalettismo

team_world : La notte più importante del mondo del Cinema è arrivata! Scopri dove seguire la diretta degli #Oscar2020 in TV e in… - Corriere : Questa è la notte degli Oscar: come seguirla in televisione e streaming - repubblica : Oscar 2020, chi sale sul palco per vincere e chi per premiare. E Gianni Morandi tifa 'Parasite' -