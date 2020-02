Occhi al cielo per la Superluna di Neve: la compagna della Terra sarà più grande e brillante (Di domenica 9 febbraio 2020) Alle 8:33 di domenica 9 febbraio la Luna raggiungerà la fase di plenilunio, che in questo mese prende il nome di "Luna Piena di Neve". Poiché il satellite della Terra sarò prossimo al perigeo, cioè alla distanza minima dal pianeta, il disco lunare si presenterà più grande e brillante: sarà dunque una Superluna di Neve. Per ammirarla dovremo attendere il tardo pomeriggio, quando farà capolino nel cielo orientale. fanpage

