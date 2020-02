Meteo INVERNO 2019-2020: la maledizione (Di domenica 9 febbraio 2020) Sembra una maledizione: solo così si può definire il Meteo di questo INVERNO 2019-2020, veramente deludente per gli amanti di gelo e neve e soprattutto senza una via d'uscita definitiva.I nostri articoli hanno auspicato ogni tanto l'arrivo di qualche periodo freddo, in modo da equilibrare le pesantissime anomalie calde dei due mesi precedenti: ma a quanto pare anche febbraio potrebbe chiudere con anomalie veramente marcate, poiché non sono previste fasi Meteo particolarmente fredde nei prossimi periodi e soprattutto gli anticicloni saranno sempre in agguato. Per limitare le pesantissime anomalie di temperatura di quest'INVERNO servirebbe un periodo decisamente freddo, ma in questo momento non solo non è previsto, ma sarebbe anche particolarmente dannoso, in quanto la vegetazione già agli albori (come se fossimo a inizio marzo, anziché a inizio febbraio) subirebbe più danni ... meteogiornale

