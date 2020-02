Lite tra Morgan e Bugo: spunta il video del dietro le quinte (Di domenica 9 febbraio 2020) Lite tra Morgan e Bugo: spunta un video registrato dietro le quinte che mostra i retroscena. Nel video, pubblicato nelle ultime ore su instagram, Morgan compare visibilmente irritato e ormai in aperta rottura con il collega. L’ex cantante dei Bluvertigo esordisce con “cosa ci dobbiamo aspettare oggi? Il complotto qual è?” mostrandosi molto diffidente nei confronti di Bugo. Poi si rivolge sprezzante alle telecamere “riprendimi pure, tanto fanno i complotti“. Un’accusa alla quale il collega di palcoscenico non ha esitato a rispondere. Nel video postato sui social, infatti, i due non se la mandano a dire: i toni sembrano molto accesi. Bugo appare visibilmente esasperato dalle intemperanze di Morgan e più volte ripete “stai zitto, stai zitto”. I due non mettono fine alla polemica nemmeno quando vengono finalmente chiamati sul palco. Scontro ... notizie

