“L’ha baciata in diretta!”. Sanremo, Mara Venier: il gesto del cantante non passa inosservato. E i social impazziscono (Di domenica 9 febbraio 2020) Sono loro probabilmente i vincitori morali di questa enorme, pazzesca, meravigliosa edizione del Festival di Sanremo. Parliamo naturalmente dei Pinguini tattici nucleari che hanno spaccato tutto ieri, ma in genere per tutte le serate del Festival. Durante la puntata finale però, lo show ha preso una piega addirittura più incredibile. Anche durante la finalissima hanno portato la loro energia sul palco, ma oggi stavolta sono andati oltre. L’Ariston era in piedi a ballare la loro “Ringo Starr”, tutti scatenati sulle note della loro canzone. Il pubblico batteva le mani e confermava di sapere il ritornello a memoria, con la platea che si andava trasformando in una discoteca. Poi c’è stato il cosiddetto “coupe de theatre”. Riccardo Zanotti, frontman del gruppo, è sceso in platea e si è avvicinato a Mara Venier, uno dei super ospiti della puntata di oggi del Festival di Sanremo 2020. La ... caffeinamagazine

