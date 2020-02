Le canzoni di Sanremo 2020 nelle classifiche di iTunes e Spotify (Di domenica 9 febbraio 2020) Il podio di Sanremo è deciso da diverse giurie, ma il vero successo di un brano è decretato dal pubblico, che compra il singolo su iTunes e lo ascolta sulle principali piattaforme di streaming. L’anno scorso effettivamente Soldi è stato il grande successo del Festival (4 dischi di platino in Italia, 2 in Spagna e 1 disco d’oro in Francia), ma riuscirà quest’anno Fai Rumore a prevalere sugli altri singoli presentati all’Ariston? Intanto oggi il pezzo di Diodato è primo su iTunes e sesto su Spotify. Sanremo 2020: la classifica di iTunes 1 Diodato – Fai rumore 2 Francesco Gabbani – Viceversa 3 Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr 4 Achille Lauro – Me ne frego 5 Le Vibrazioni – Dov’è 6 Piero Pelù – Gigante 7 Elodie – Andromeda 8 Levante – Tikibombom 9 Irene Grandi – Finalmente io 10 Elettra ... bitchyf

